Разбор слов по составу поделка,покраска,побелка,погодка
Русский язык
Разбор слов по составу поделка,покраска,побелка,погодка
Ответ(ы):
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По дел к а По крас к а По бел к а Погод к а Суффиксы к А окончание
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