БЛИЦтурнир . помогите 1) b л молока разлили в банки по 3 л в каждую. После этого оста??ось незаполненными k банок. сколько всего банок? 2)После того как Таня прочитала x страниц больше, чем она прочитала. Сколько всего страни...

Математика

БЛИЦтурнир . помогите 1) b л молока разлили в банки по 3 л в каждую. После этого оста??ось незаполненными k банок. сколько всего банок? 2)После того как Таня прочитала x страниц больше, чем она прочитала. Сколько всего страниц в этой книге? 3) У Иры было b руб. Она купила 2 книги по x руб. и пять тетрадей по у руб. Сколько денег у неё осталось? 4) В первом вагоне поезда а человек, во втором в 2 раза больше, чем в первом, а в третьем на n человек меньше, чем во втором. Сколько всего пассажиров в этих трех вагонах?

Автор: Гость