Правильно? Если нет то напишите верное решение пожалуйста...
Математика
Правильно? Если нет то напишите верное решение пожалуйста...
Ответ(ы):
Гость:
Абсолютно верно)) Не сомневайся в себе;)
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