Правильно? Если нет то напишите верное решение пожалуйста...

Математика
Правильно? Если нет то напишите верное решение пожалуйста...
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Абсолютно верно)) Не сомневайся в себе;)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Обществознание
Как гражданин РФ способен повлиять на государство И можете ли вы привести примеры, в каких случаях у него это не получалось?
Ответить
Математика
Срочно! Буду благодарна! Найдите: НОД (15,35) НОД (48,64) НОД (60,80) НОД ( 44,66) НОД (34,51) И сократить дробь: 34 __ 51
Ответить
Английский язык
ПОМОГИТЕ СРОНО,ПОЖАЛУЙСТА! Interview your friends and relatives to find out their tastes in music. Work out a questionnaire for the interview u...
Ответить
География
Почему бриз меняет своё направление?
Ответить
Математика
После того, как Рагим купил 2 пачки чая , у него осталось 2, 85 манат. Если оен захочет купить еще одну пачку чая, ему не хватит 1, 75 гяпик. Сколь...
Ответить