Помогите пожалуйста сделать 427 номер молю заранее спасибо!!!
Русский язык
Помогите пожалуйста сделать 427 номер молю заранее спасибо!!!
Ответ(ы):
Гость:
Верхушек - верхушка, опушек - опушка (беглые гласные 'е' в суффиксах -ек, т.к. при изменении слов буква 'е' исчезает и остается только -к-). Слова с пропущенными буквами: редеющих, показалась, синева, листва, треснет (дальше текст не видно). Озаглавить можно: Осень.
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