5 предложений с причастным оборотом и со словами 2н

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5 предложений с причастным оборотом и со словами 2н
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