Света купила 3 набора цветных карандашей а валя 4 таких же набора всего девочки купили 42 карандаша сколько карандашей купила света? сколько карандашей купила валя?

Математика
Света купила 3 набора цветных карандашей а валя 4 таких же набора всего девочки купили 42 карандаша сколько карандашей купила света? сколько карандашей купила валя?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Света купила 6 карандашей
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