Света купила 3 набора цветных карандашей а валя 4 таких же набора всего девочки купили 42 карандаша сколько карандашей купила света? сколько карандашей купила валя?

Математика

Света купила 3 набора цветных карандашей а валя 4 таких же набора всего девочки купили 42 карандаша сколько карандашей купила света? сколько карандашей купила валя?

Автор: Гость