Нужна ли запятая во втором случае? Он знал, что ему самому придется поступать жестоко,(?) и не мог смириться с этим.

Русский язык

Нужна ли запятая во втором случае? Он знал, что ему самому придется поступать жестоко,(?) и не мог смириться с этим.

Автор: Гость