Нужна ли запятая во втором случае? Он знал, что ему самому придется поступать жестоко,(?) и не мог смириться с этим.
Русский язык
Нужна ли запятая во втором случае? Он знал, что ему самому придется поступать жестоко,(?) и не мог смириться с этим.
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