Твір про шипшину( художній)
Литература
Твір про шипшину( художній)
Ответ(ы):
Гость:
Шипишина важко віддає плоди. Вона людей хапає за рукава. Вона кричить- Людино,підожди! О, підожди,людино,будь лакава,не всі,не всі,хочу ягідку облиш! Одина пташина так мене просила! Я ж тут для всіх, а не для тебе лиш. І просто осінь щоб була красива.
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