Твір про шипшину( художній)

Гость: Гость:

Шипишина важко віддає плоди. Вона людей хапає за рукава. Вона кричить- Людино,підожди! О, підожди,людино,будь лакава,не всі,не всі,хочу ягідку облиш! Одина пташина так мене просила! Я ж тут для всіх, а не для тебе лиш. І просто осінь щоб була красива.