Синоним к слову забирать, забираться, обходить, обходиться, брести, набрести, СРОЧ??О!!!!
Русский язык
Синоним к слову забирать, забираться, обходить, обходиться, брести, набрести, СРОЧ??О!!!!
Ответ(ы):
Гость:
1)брать 2)подниматься 3)идти другим путем 4)
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