Синоним к слову забирать, забираться, обходить, обходиться, брести, набрести, СРОЧ??О!!!!

Русский язык
Синоним к слову забирать, забираться, обходить, обходиться, брести, набрести, СРОЧ??О!!!!
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1)брать 2)подниматься 3)идти другим путем 4)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Разбор слов по составу поделка,покраска,побелка,погодка
Ответить
Русский язык
Нужна ли запятая во втором случае? Он знал, что ему самому придется поступать жестоко,(?) и не мог смириться с этим.
Ответить
Математика
БЛИЦтурнир . помогите 1) b л молока разлили в банки по 3 л в каждую. После этого оста??ось незаполненными k банок. сколько всего банок? 2)После...
Ответить
Русский язык
Помогите пожалуйста сделать 427 номер молю заранее спасибо!!!
Ответить
Русский язык
5 предложений с причастным оборотом и со словами 2н
Ответить