Между станциями 520 км первый поезд проехал 250км со скоростью 50км с какой скоростью ехал второй поезд

Математика
Между станциями 520 км первый поезд проехал 250км со скоростью 50км с какой скоростью ехал второй поезд
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
54км..................................................................................................................
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