Помогите пожалуйста, решите задачку с помощью рациональных уравнений. 8 класс алг??бра.

Гость: Гость:

Х - урожайность в прошлом году Х + 2 - урожайность в этом году S - площадь, с которой собрали 192 ц в прошлом году S - 0,4 - площадь, с которой собрали 192 ц в этом году Х S = 192 Х S = (Х + 2) (S - 0,4) Х S = XS + 2S - 0,4X - 0,8 0,4X = 2S - 0,8 Подставим Х = 192:S: 0,4 х 192 = 2S*2 - 0,8 S 2S*2 - 0,8S - 76,8 = 0 Решив квадратное уравнение, найдём S. Урожайность пшеницы в прошлом году Х будет равна Х = 192:S.