Помогите пожалуйста, решите задачку с помощью рациональных уравнений. 8 класс алг??бра.

Алгебра
Помогите пожалуйста, решите задачку с помощью рациональных уравнений. 8 класс алг??бра.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Х - урожайность в прошлом году  Х + 2 - урожайность в этом году  S - площадь, с которой собрали 192 ц в прошлом году  S - 0,4 - площадь, с которой собрали 192 ц в этом году  Х S = 192  Х S = (Х + 2) (S - 0,4)  Х S = XS + 2S - 0,4X - 0,8  0,4X = 2S - 0,8  Подставим Х = 192:S:  0,4 х 192 = 2S*2 - 0,8 S  2S*2 - 0,8S - 76,8 = 0  Решив квадратное уравнение, найдём S.  Урожайность пшеницы в прошлом году Х будет равна Х = 192:S.
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