Подчеркни грамматическую основу этого предложения. Укажи части речи. В Пище этой жабы значительную роль играют насекомые-вредители тропических сельскохозяйственных культур.

Русский язык

Подчеркни грамматическую основу этого предложения. Укажи части речи. В Пище этой жабы значительную роль играют насекомые-вредители тропических сельскохозяйственных культур.

Автор: Гость