Подчеркни грамматическую основу этого предложения. Укажи части речи. В Пище этой жабы значительную роль играют насекомые-вредители тропических сельскохозяйственных культур.
Русский язык
Подчеркни грамматическую основу этого предложения. Укажи части речи. В Пище этой жабы значительную роль играют насекомые-вредители тропических сельскохозяйственных культур.
Ответ(ы):
Гость:
Насекомые-вредители играют
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