У Решётки парка сидела кошка. Рядом на деревце щебетала синичка. Взгляд кошки был ??рикован к птичке . Хищница тихонько поползла по тропинке. Кошка прижималась всем телом к земле и слегка двигала кончиком хвоста. Пичужка не вид...

Русский язык

У Решётки парка сидела кошка. Рядом на деревце щебетала синичка. Взгляд кошки был ??рикован к птичке . Хищница тихонько поползла по тропинке. Кошка прижималась всем телом к земле и слегка двигала кончиком хвоста. Пичужка не видела приближения опасности . Она выводила свои трелья. Кошка была уже готова к атаке. Но тут из дырки в решётке выскочил пёс. Помогите придумать концовку: 1 предложение

Автор: Гость