У Решётки парка сидела кошка. Рядом на деревце щебетала синичка. Взгляд кошки был ??рикован к птичке . Хищница тихонько поползла по тропинке. Кошка прижималась всем телом к земле и слегка двигала кончиком хвоста. Пичужка не вид...
Русский язык
У Решётки парка сидела кошка. Рядом на деревце щебетала синичка. Взгляд кошки был ??рикован к птичке . Хищница тихонько поползла по тропинке. Кошка прижималась всем телом к земле и слегка двигала кончиком хвоста. Пичужка не видела приближения опасности . Она выводила свои трелья. Кошка была уже готова к атаке. Но тут из дырки в решётке выскочил пёс. Помогите придумать концовку: 1 предложение
Ответ(ы):
Гость:
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Қазақ тiлi
Составьте предложения на казахском языке со словосочетаниями мамандық таңдау, табысы жоғары маман, икемдiлiк, ата-анаңмен ақылдасу, шешiм қабылда...
Математика
Между станциями 520 км первый поезд проехал 250км со скоростью 50км с какой скоростью ехал второй поезд
Литература