Стороны треугольника равны 5, 7 и 8. Найдите угол, лежащий против средней по величин?? стороны
Геометрия
Стороны треугольника равны 5, 7 и 8. Найдите угол, лежащий против средней по величин?? стороны
Ответ(ы):
Гость:
A²=b²+c²-2bc*cosA - теорема косинусов 2bc*cosA=b²+c²-a² cosA=(b²+c²-a²)/2bc a=7 по условию b=5 c=8 cosA=(5²+8²-7²)/2*5*8=(25+64-49)/80=0.5 A=60°
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