В каком климатическом поясе расположен Черапунджи?
География
В каком климатическом поясе расположен Черапунджи?
Ответ(ы):
Гость:
Расположен в субэкваториальном климатическом поясе)))))))))))
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