Помогите Прашу умоляю вас .......37 мм от кубического сантиметра :::::::17 кг от 3 тон ;;;:; с??очно срочно

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Соседние линейные ( длины) меры отличаются в 10 раз. соседние меры площади в 100 раз соседние меры объема в 1000 раз. между м и см находится дм. рассуждайте. и информация к практическому применению - на обложках стандартных тетрадей в клетку по-прежнему печатают такие вот таблицы: : )))) МЕРЫ ДЛИНЫ или ЛИНЕЙНЫЕ 1 километр (км) = 1 000 метров (м) 1 метр (м) = 10 дециметрам (дм) = 100 сантиметрам (см) 1 дециметр (дм) = 10 сантиметрам (см) 1 сантиметр (см) = 10 миллиметрам (мм) МЕРЫ МАССЫ 1 тонна (т) = 1 000 килограммов (кг) 1 центнер (ц) = 100 килограммов (кг) 1 килограмм (кг) = 1 000 граммов (г) 1 грамм (г) = 1 000 миллиграммов (мг) МЕРЫ ПЛОЩАДИ 1 кв. километр (кв. км) = 1 000 000 кв. метров (кв. м) 1 кв. метр (кв. м) = 100 кв. дециметрам (кв. дм) = 10 000 кв. сантиметров (кв. см) 1 гектар (га) = 100 арам (а) = 10 000 кв. метров (кв. м) 1 ар (а) = 100 кв. метрам (кв. м) МЕРЫ ОБЪЕМА 1 куб. метр (куб. м) = 1 000 куб. дециметров = 1 000 000 куб. сантиметров (куб. см) 1 куб. дециметр (куб. дм) = 1 000 куб. сантиметров (куб. см) 1 литр (л) = 1 куб. дециметр (куб. дм) 1 гектолитр (гл) = 100 литрам (л)