Помогите Прашу умоляю вас .......37 мм от кубического сантиметра :::::::17 кг от 3 тон ;;;:; с??очно срочно

Математика
Помогите Прашу умоляю вас .......37 мм от кубического сантиметра :::::::17 кг от 3 тон ;;;:; с??очно срочно
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Соседние линейные ( длины) меры отличаются в 10 раз.  соседние меры площади в 100 раз  соседние меры объема в 1000 раз.  между м и см находится дм. рассуждайте.  и информация к практическому применению -  на обложках стандартных тетрадей в клетку по-прежнему  печатают такие вот таблицы: : ))))  МЕРЫ ДЛИНЫ или ЛИНЕЙНЫЕ  1 километр (км) = 1 000 метров (м)  1 метр (м) = 10 дециметрам (дм) = 100 сантиметрам (см)  1 дециметр (дм) = 10 сантиметрам (см)  1 сантиметр (см) = 10 миллиметрам (мм)  МЕРЫ МАССЫ  1 тонна (т) = 1 000 килограммов (кг)  1 центнер (ц) = 100 килограммов (кг)  1 килограмм (кг) = 1 000 граммов (г)  1 грамм (г) = 1 000 миллиграммов (мг)  МЕРЫ ПЛОЩАДИ  1 кв. километр (кв. км) = 1 000 000 кв. метров (кв. м)  1 кв. метр (кв. м) = 100 кв. дециметрам (кв. дм) = 10 000 кв. сантиметров (кв. см)  1 гектар (га) = 100 арам (а) = 10 000 кв. метров (кв. м)  1 ар (а) = 100 кв. метрам (кв. м)  МЕРЫ ОБЪЕМА  1 куб. метр (куб. м) = 1 000 куб. дециметров = 1 000 000 куб. сантиметров (куб. см)  1 куб. дециметр (куб. дм) = 1 000 куб. сантиметров (куб. см)  1 литр (л) = 1 куб. дециметр (куб. дм)  1 гектолитр (гл) = 100 литрам (л)
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