Как решить задачу угол один равен углу два а угол три равен сто двадцать градусов

Геометрия
Как решить задачу угол один равен углу два а угол три равен сто двадцать градусов
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Ну, это значит, что у тебя треугольник, а сумма углов треугольника равна 180, а так как один угол у тебя 120, а два других равны, то 180-120=60, 60/2=30, то есть два других у тебя по 30 градусов
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