Що таке граматычна основа речення скажыте пажалуста
Українська мова
Що таке граматычна основа речення скажыте пажалуста
Ответ(ы):
Гость:
Граматична основа речення - це підмет та присудок
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