Спиши скороговорки, четко произнеси их. Найди и подчеркни имена прилагательноые, ??кажи их число 1. Белый снег. Белый мел. Белый сахар тоже был. 2. Забавной обезьяне бросили бананы. 3. Дятел лечит древний дуб. Добрый дятел ...
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Спиши скороговорки, четко произнеси их. Найди и подчеркни имена прилагательноые, ??кажи их число 1. Белый снег. Белый мел. Белый сахар тоже был. 2. Забавной обезьяне бросили бананы. 3. Дятел лечит древний дуб. Добрый дятел дубу люб.
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