Помогите если не сложно :))
Английский язык
Помогите если не сложно :))
Ответ(ы):
Гость:
A: 3) What did you see? 4) I saw 5) visited B: 1) Have you ever been.....? 2) was 3) Did you like it? 4) was 5) have ever visited 2) went 3) Have you ever been there? 4) went 5) have sold 6) when did you sell it? 7) sold 8) went 9) have not been 10) have never seen
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Обществознание
Какой из российских городов возник в Новое время? Варианты ответа 1) Москва 2) Вл??димир 3) Санкт Петербург 4) Великий Новгород
Русский язык
Съедобные корнеплоды это корни или коренья? испечённые из муки изделия это хлебы или хлеба? литературно- художественные изображения, герои обра...
Английский язык