Помогите, геометрия, 8 класс!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Геометрия
Помогите, геометрия, 8 класс!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Построй все отрезки с длиной 2 см потом 2×22=2 и построй этот отрезок длиной 2 см и назови его
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