Помогите грамм.основу найти 1) Пусть бежит в полях позёмка белая. 2) Память моя,сн??ми с души тревогу. 3) Память моя снимает с души тревогу. 4) На клумбе росли анютины глазки. 5) Меня поражали Анютины гнлазки

Русский язык
Помогите грамм.основу найти 1) Пусть бежит в полях позёмка белая. 2) Память моя,сн??ми с души тревогу. 3) Память моя снимает с души тревогу. 4) На клумбе росли анютины глазки. 5) Меня поражали Анютины гнлазки
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) позёмка бежит 2) память сними 3) анютины глазки росли 5) анютины глазки поражали
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