Помогите грамм.основу найти 1) Пусть бежит в полях позёмка белая. 2) Память моя,сн??ми с души тревогу. 3) Память моя снимает с души тревогу. 4) На клумбе росли анютины глазки. 5) Меня поражали Анютины гнлазки

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Помогите грамм.основу найти 1) Пусть бежит в полях позёмка белая. 2) Память моя,сн??ми с души тревогу. 3) Память моя снимает с души тревогу. 4) На клумбе росли анютины глазки. 5) Меня поражали Анютины гнлазки

Автор: Гость