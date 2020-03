Написать письмо на английском, другу ,с переводом

Гость: Гость:

I want to spend them in mountains. Skiing is a very popular sport in my country. It is very interesting. Even our prime minister likes skiing, it is his hobby. I began to ski with my father and sister in my childhood. We often go the forest and spend our time there. I think that the fresh air, clear nature and sport are very healthy for me. That’s why my hobby is skiing. Я хочу, чтобы провести их в горах. Катание на лыжах является очень популярным видом спорта в моей стране. Это очень интересно. Даже наш премьер любит катание на лыжах, это его хобби. Я начал кататься на лыжах с моим отцом и сестрой в детстве. Мы часто идут в лес и тратить наше время там. Я думаю, что свежий воздух, прозрачная природа и спорт очень полезны для меня. Вот почему мое хобби является катание на лыжах