На какие качества русского языка М.В Ломоносов обращает особое внимание?

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В литературном русском языке до Ломоносова было множество старых слов..Он пришел к выводу, что совершенствовать русский литературный язык можно только на основе сближения с народной речью. Он создал теорию трёх стилей Высокий- церковно-славянские слова,который можно использовать в поэмах,одах,трагедиях. Средний - русские слова, с примесью церковно-славянских и использовать их в драмах, в элегии,в письмах. Низкий - русские слова разговорного языка -в комедиях, эпиграммах,баснях,в песнях.. Ломоносов, опубликовал в 1757 году первую “Российскую грамматику”, где разработал основные грамматические категории родной речи.