Распределите слова на группы в зависимости от способа словообразования

Русский язык
Распределите слова на группы в зависимости от способа словообразования
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Какие слова то............
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