Уменьшаемое увеличели на 2.Как надо изменить вычитание чтоб разность ,уменьшилась на 12,увеличилась на 6,уменьшилась на 2,увеличилась на 2,не изменилась,увеличилась на 1

Математика

Уменьшаемое увеличели на 2.Как надо изменить вычитание чтоб разность ,уменьшилась на 12,увеличилась на 6,уменьшилась на 2,увеличилась на 2,не изменилась,увеличилась на 1

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