Каким было отношение общества и различных политических партий к начавшейся мировой войне?

Гость: Гость:

В обществе того времени царили ПАТРИОТИЧЕСКИЕ настрои . Практически все партии с радостью поддержали вступление в войну . На улицы выходили демонстранты и радовались . Чувствовалось единение царя и народа . Только большевики воспользовались случаем и призывали превратить Первую мировую войну в битву против империализма . В 1914 году в августе , был большой патриотический порыв . И даже рабочие-демонстранты выходили на улицу , чтобы поддержать волю Николая ||