Каким было отношение общества и различных политических партий к начавшейся мировой войне?
История
Каким было отношение общества и различных политических партий к начавшейся мировой войне?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В обществе того времени царили ПАТРИОТИЧЕСКИЕ настрои . Практически все партии с радостью поддержали вступление в войну . На улицы выходили демонстранты и радовались . Чувствовалось единение царя и народа . Только большевики воспользовались случаем и призывали превратить Первую мировую войну в битву против империализма . В 1914 году в августе , был большой патриотический порыв . И даже рабочие-демонстранты выходили на улицу , чтобы поддержать волю Николая ||
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Зачеркните "третье лишнее". 1. Подождать, подол, подозрение. 2. Награда, наст, наскоки. 3. Заступ, закон, замысел. 4. Передник, перемена, п...
Математика