ПОМОГИТЕ ПЛИЗЗ СРОЧНО. Докажите, что оба смежных углы не могут быть острыми или ту??ыми.
Математика
ПОМОГИТЕ ПЛИЗЗ СРОЧНО. Докажите, что оба смежных углы не могут быть острыми или ту??ыми.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Смежные углы равны в сумме 180 градусам если они будут острыми то они оба будут меньше 90 градусов и их сумма будет меньше 180 если они будут тупыми то они оба будут большеи90 градусов и их сумма будет больше 180
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