ПОМОГИТЕ ПЛИЗЗ СРОЧНО. Докажите, что оба смежных углы не могут быть острыми или ту??ыми.

Математика
ПОМОГИТЕ ПЛИЗЗ СРОЧНО. Докажите, что оба смежных углы не могут быть острыми или ту??ыми.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Смежные углы равны в сумме 180 градусам если они будут острыми то они оба будут меньше 90 градусов и их сумма будет меньше 180 если они будут тупыми  то они оба будут большеи90 градусов и их сумма будет больше 180
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