Помогите составить предложение What music/you/listen to?

Английский язык
Помогите составить предложение What music/you/listen to?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
What you listen to music ?
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