Помогите решить лабораторный опыт по химии. "Налейте в две пробирки по 2мл раство??ов серной и соляной кислот, поместите в каждую по кусочку магния или цинка. Что наблюдаете? Запишите уравнения реакций в молекулярной и ионной ...

Химия

Помогите решить лабораторный опыт по химии. "Налейте в две пробирки по 2мл раство??ов серной и соляной кислот, поместите в каждую по кусочку магния или цинка. Что наблюдаете? Запишите уравнения реакций в молекулярной и ионной формах. Рассмотрите окислительно-восстановительные процессы Налейте в две пробирки по 2мл раствора сульфата меди(2), поместите в одну кусочек железа, в другую - гранулу цинка. Что наблюдаете? Запишите уравнения реакций в молекулярной и ионной формах. Рассмотрите окислительно-восстановительные процессы" Заранее спасибо!

Автор: Гость