Помогите решить лабораторный опыт по химии. "Налейте в две пробирки по 2мл раство??ов серной и соляной кислот, поместите в каждую по кусочку магния или цинка. Что наблюдаете? Запишите уравнения реакций в молекулярной и ионной ...

Химия
Помогите решить лабораторный опыт по химии. "Налейте в две пробирки по 2мл раство??ов серной и соляной кислот, поместите в каждую по кусочку магния или цинка. Что наблюдаете? Запишите уравнения реакций в молекулярной и ионной формах. Рассмотрите окислительно-восстановительные процессы Налейте в две пробирки по 2мл раствора сульфата меди(2), поместите в одну кусочек железа, в другую - гранулу цинка. Что наблюдаете? Запишите уравнения реакций в молекулярной и ионной формах. Рассмотрите окислительно-восстановительные процессы" Заранее спасибо!
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Вот так вот Можешь так много не писать,я просто очень люблю расписывать)
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