Как правельно составить схему в слове сумка ? глассные согласные и мягкие согласн??е
Русский язык
Как правельно составить схему в слове сумка ? глассные согласные и мягкие согласн??е
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Гость:
Ты тупой идиот,как можно не знать это
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