Скажите словосочетание в которых слова употреблены в переносном значении. А) скальные мускулы. Б) теплый хлеб.В) золотые руки. Г) душистый мёд. Д) золотые монеты.Е) волчий аппетит. Ж) лисий хвост
Русский язык
Скажите словосочетание в которых слова употреблены в переносном значении. А) скальные мускулы. Б) теплый хлеб.В) золотые руки. Г) душистый мёд. Д) золотые монеты.Е) волчий аппетит. Ж) лисий хвост
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А, В, Е (тут их сразу три, но если нужно выбрать одно - бери В)
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