Скажите словосочетание в которых слова употреблены в переносном значении. А) скальные мускулы. Б) теплый хлеб.В) золотые руки. Г) душистый мёд. Д) золотые монеты.Е) волчий аппетит. Ж) лисий хвост

Русский язык
Скажите словосочетание в которых слова употреблены в переносном значении. А) скальные мускулы. Б) теплый хлеб.В) золотые руки. Г) душистый мёд. Д) золотые монеты.Е) волчий аппетит. Ж) лисий хвост
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А, В, Е (тут их сразу три, но если нужно выбрать одно - бери В)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
Срочно, решите плизззз Оч надо))))
Ответить
Математика
Во время распродажи Пётр купил брюки с 40%-ной скидкой и рубашку с 20%-ной скидкой.Мог ли Иван заплатить в полтора раза больше, чем Петр? Ответ обо...
Ответить
Английский язык
Помогите пожалуйста как сказать по английски школьная пора, веселые минуты.
Ответить
Русский язык
Подчеркнуть глаголы собака,виляет,грызет,сторожит,свернулся
Ответить
Математика
На рисунке 1.17 изображен цилиндр и его развертка высота цилиндра 15 см а радиус его ??снования равен 4 см найдите периметр прямоугольника АВСД
Ответить