Во время распродажи Пётр купил брюки с 40%-ной скидкой и рубашку с 20%-ной скидкой.Мог ли Иван заплатить в полтора раза больше, чем Петр? Ответ обоснуйте
Математика
Во время распродажи Пётр купил брюки с 40%-ной скидкой и рубашку с 20%-ной скидкой.Мог ли Иван заплатить в полтора раза больше, чем Петр? Ответ обоснуйте
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если скидка на брюки = 40%, но новая цена - 100-40 = 60%, также и для рубашки - 80%. Найдем "старую" цену по которой покупал Иван. Пишем выражения: 100%/60% = 1:0,6 = в 1,67 раз больше. 100%/80% = 1 : 0,8 = в 1,25 раз больше. Обозначим отношение цен брюк и рубашки k = Б/Р и стоимость должна быть в 1,5 раза больше. Пишем неравенство [(1,67*k) +1,25]/2 > 1.5 1.67*k + 1.25 >3 k = (3-1.25):1.67 > 1.0.479 ~1.05 - цена брюк должна быть на 5% больше цены рубашки.. ОТВЕТ: Старая цена может быть больше, чем в 1,5 раза, если цена брюк больше цены рубашки больше 5%.
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