Записать слова с окошками на месте орфограмы :диван, чемодан, сквозь, картина, корзина, картонка
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Записать слова с окошками на месте орфограмы :диван, чемодан, сквозь, картина, корзина, картонка
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Д_ван------ ч_м_дан. -------сквозь_ дал де лень писать
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