Кен созин ауыспалы кылдыру

Қазақ тiлi
Кен созин ауыспалы кылдыру
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Кен магына Кен журек------111
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