Какова художественная идея басни Волк и ягнёнок?
Литература
Какова художественная идея басни Волк и ягнёнок?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ответ на этот вопрос таится в первой же строке этого произведения: " У сильного всегда бессильный виноват" Эта басня о беспределе и несправедливости тех, кто сильнее, у кого больше власти.
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