Рябенькие муравьиные проверочное слово
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Рябенькие муравьиные проверочное слово
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Рябенькие- рябеть , ударение на Е Муравьиные - нет проверочного слова
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