Рябенькие муравьиные проверочное слово

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Рябенькие муравьиные проверочное слово
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Рябенькие- рябеть , ударение на Е Муравьиные - нет проверочного слова
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