Автомобиль проезал расстояние между двумя городами со скоростью 80км/ч за 3 ч. Скол??ко суток потребуется, чтотобы пройти это расстояние перком со скоростью 5км/ч?
Математика
Автомобиль проезал расстояние между двумя городами со скоростью 80км/ч за 3 ч. Скол??ко суток потребуется, чтотобы пройти это расстояние перком со скоростью 5км/ч?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)80×3=240(км) расстояние между городами 2)240:5=48(ч)потребуется чтобы пройти расстояние пешком 48 часов-2 суток Ответ : для того чтобы пройти расстояние пешком потребуется 2 суток
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