Автомобиль проезал расстояние между двумя городами со скоростью 80км/ч за 3 ч. Скол??ко суток потребуется, чтотобы пройти это расстояние перком со скоростью 5км/ч?

Математика

Автомобиль проезал расстояние между двумя городами со скоростью 80км/ч за 3 ч. Скол??ко суток потребуется, чтотобы пройти это расстояние перком со скоростью 5км/ч?

Автор: Гость