Какими чертами характера должен обладать человек, верящий в Бога?
История
Какими чертами характера должен обладать человек, верящий в Бога?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Божественными чертами характера
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