Маша идёт со скоростью 5 км/что, а Коля бежит со скоростью 10 км/ч. Во сколько раз Кол?? двигается быстрее?

Математика
Маша идёт со скоростью 5 км/что, а Коля бежит со скоростью 10 км/ч. Во сколько раз Кол?? двигается быстрее?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В 2 раза он бежит быстрее
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