Маша идёт со скоростью 5 км/что, а Коля бежит со скоростью 10 км/ч. Во сколько раз Кол?? двигается быстрее?

Математика

Маша идёт со скоростью 5 км/что, а Коля бежит со скоростью 10 км/ч. Во сколько раз Кол?? двигается быстрее?

Автор: Гость