В ряду причин, побудивших Александра I в начале его царствования приступить к разработке проектов либеральных реформ, было влияние 1) идей славянофильства 2) теории официальной народности 3) идей Просвещения 4) теории общинного...

История
В ряду причин, побудивших Александра I в начале его царствования приступить к разработке проектов либеральных реформ, было влияние 1) идей славянофильства 2) теории официальной народности 3) идей Просвещения 4) теории общинного социализма
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Гость:
3) Идей Просвещения Актуальная тема в 19 веке.
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