Сколько костей в нашем организме
Окружающий мир
Сколько костей в нашем организме
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Гость:
Много наверное, а вообще... В составе скелета взрослого человека около 206 костей, из них 33—34 — непарные, остальные — парные. 23 кости образуют череп, 33—34 — позвоночный столб, 25 — ребра и грудину, 64 — скелет верхних конечностей, 62 — скелет нижних конечностей.
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