Рассчитать сколько молекул содержит 25г. H2SO4

Химия
Рассчитать сколько молекул содержит 25г. H2SO4
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
МH2SO4=25/98=0.255mol NH2SO4=v·Na=0.255·6·10²³=1.53·10²³ molekul
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