Выберите из скобок соответствующие прилагательные и составьте словосочетания с ??анными существительными.Обоснуйте свой выбор. 1)Жизнь(долгий,трудная),Площадь(городской,центральная),Фонарь(уличный,железная),крепость(старинная...

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Выберите из скобок соответствующие прилагательные и составьте словосочетания с ??анными существительными.Обоснуйте свой выбор. 1)Жизнь(долгий,трудная),Площадь(городской,центральная),Фонарь(уличный,железная),крепость(старинная,бакинский),морковь(вкусный,сырая),картофель(крупный,варёная),рояль(старинный,красивая),стиль(современная,старый). 2)Миндаль(горькая,вкусный),печать(крупный,круглая),медаль(золотой,первая),ладонь(детская,большой),печень(свежий,куриная),шампунь(хороший,густая),скатерть(шёлковый,красивая),помощь(нужная,скорый).

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