Выберите из скобок соответствующие прилагательные и составьте словосочетания с ??анными существительными.Обоснуйте свой выбор. 1)Жизнь(долгий,трудная),Площадь(городской,центральная),Фонарь(уличный,железная),крепость(старинная...
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Выберите из скобок соответствующие прилагательные и составьте словосочетания с ??анными существительными.Обоснуйте свой выбор. 1)Жизнь(долгий,трудная),Площадь(городской,центральная),Фонарь(уличный,железная),крепость(старинная,бакинский),морковь(вкусный,сырая),картофель(крупный,варёная),рояль(старинный,красивая),стиль(современная,старый). 2)Миндаль(горькая,вкусный),печать(крупный,круглая),медаль(золотой,первая),ладонь(детская,большой),печень(свежий,куриная),шампунь(хороший,густая),скатерть(шёлковый,красивая),помощь(нужная,скорый).
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)Жизнь долгая, площадь центральная, фонарь уличный, крепость старинная, морковь сырая, картофель варённый, рояль старинный, стиль современный. 2) Миндаль вкусный, печать круглая, медаль золотая, ладонь детская, печень куриная, шампунь густой, скатерть шёлковая, помощь скорая. Думаю, обоснуешь сама:)
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