На рисунке 1.17 изображен цилиндр и его развертка высота цилиндра 15 см а радиус его ??снования равен 4 см найдите периметр прямоугольника АВСД

Математика

На рисунке 1.17 изображен цилиндр и его развертка высота цилиндра 15 см а радиус его ??снования равен 4 см найдите периметр прямоугольника АВСД

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