На рисунке 1.17 изображен цилиндр и его развертка высота цилиндра 15 см а радиус его ??снования равен 4 см найдите периметр прямоугольника АВСД

Математика
На рисунке 1.17 изображен цилиндр и его развертка высота цилиндра 15 см а радиус его ??снования равен 4 см найдите периметр прямоугольника АВСД
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
D=2R=4*2=8 C=число пи*D=3.14*8=25.12 S=25.12*2+15*2=80.24
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