Срочно, решите плизззз Оч надо))))

Химия
Срочно, решите плизззз Оч надо))))
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
M(CxHyAszOn)=D(He)·M(He)=56.5·4=226g/mol vC=21.24/12=1.77mol vH=5.31/1=5.31mol vAs=66.3/75=0.884mol vO=7.081/16=0.44mol C:Н:As:О=1.77:5.31:0.884:0.44=4:12:2:1 простейшая формула С4Н12As2O найдем истинную формулу вещества n(C4H12As2O)=226g/mol n(48+12+150+16)=226 n·226=226 n=1 C4H12As2O - Cacogyl oxide
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