Поставьте глаголы, данные в скобках, во времена групп Simple (Indefinite) или Continuous. Перепи??ите и переведите предложения на русский язык. 1. I usually (leave) work before 8 o’clock. - 2. John (paint) the garage at the ...
Английский язык
Поставьте глаголы, данные в скобках, во времена групп Simple (Indefinite) или Continuous. Перепи??ите и переведите предложения на русский язык. 1. I usually (leave) work before 8 o’clock. - 2. John (paint) the garage at the moment. 3. My mum (watch TV) when I came home. 4. He (work) as an engineer.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Leave 2) painting 3) watching 4)works
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Скажите словосочетание в которых слова употреблены в переносном значении. А) скальные мускулы. Б) теплый хлеб.В) золотые руки. Г) душистый мёд. Д) ...
Математика
Во время распродажи Пётр купил брюки с 40%-ной скидкой и рубашку с 20%-ной скидкой.Мог ли Иван заплатить в полтора раза больше, чем Петр? Ответ обо...
Английский язык