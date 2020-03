Поставьте глаголы, данные в скобках, во времена групп Simple (Indefinite) или Continuous. Перепи??ите и переведите предложения на русский язык. 1. I usually (leave) work before 8 o’clock. - 2. John (paint) the garage at the ...

Английский язык

Поставьте глаголы, данные в скобках, во времена групп Simple (Indefinite) или Continuous. Перепи??ите и переведите предложения на русский язык. 1. I usually (leave) work before 8 o’clock. - 2. John (paint) the garage at the moment. 3. My mum (watch TV) when I came home. 4. He (work) as an engineer.

