Помогите пожалуйста. Разность двух чисел на 13 меньше уменьшаемого и на 5 больше вы??итаемого . Найдите уменьшаемое и вычитаемое?
Математика
Помогите пожалуйста. Разность двух чисел на 13 меньше уменьшаемого и на 5 больше вы??итаемого . Найдите уменьшаемое и вычитаемое?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А-b=c a=c+13 b=c-5 c+13-(c-5)=c c+13-c+5=c c=18 a=18+13 a=31 уменьшаемое b=18-5 и=13 вычитаемое
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