Помогите пожалуйста. Разность двух чисел на 13 меньше уменьшаемого и на 5 больше вы??итаемого . Найдите уменьшаемое и вычитаемое?

Математика

Помогите пожалуйста. Разность двух чисел на 13 меньше уменьшаемого и на 5 больше вы??итаемого . Найдите уменьшаемое и вычитаемое?

Автор: Гость