Осуществить превращение реакции C2H3-C2H5CL-C2H4-C2H5OH-C2H4-C2H6
Химия
Осуществить превращение реакции C2H3-C2H5CL-C2H4-C2H5OH-C2H4-C2H6
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
C2H4 + H2 = C2H6 C2H6 + Cl2 = C2H5Cl + HCl C2H5Cl + NaOH = NaCl + C2H5OH C2H5OH = C2H4 + H2O nC2H4 = -(CH2-CH2)-n С2H+H2=C2H3
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Помогите пожалуйста правильно составить условие задачи: Отец купил 18 кг картофел?? в 6 одинаковых сетках. Сын помог ему нести 2 сетки. Сколько кг ...
Математика
Помогите пожалуйста. Разность двух чисел на 13 меньше уменьшаемого и на 5 больше вы??итаемого . Найдите уменьшаемое и вычитаемое?
Английский язык
Поставьте глаголы, данные в скобках, во времена групп Simple (Indefinite) или Continuous. Перепи??ите и переведите предложения на русский язык. 1...
Русский язык
Скажите словосочетание в которых слова употреблены в переносном значении. А) скальные мускулы. Б) теплый хлеб.В) золотые руки. Г) душистый мёд. Д) ...