Объясни значение слова "деятельность"
Обществознание
Объясни значение слова "деятельность"
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Деятельность-человеческая форма активности, обусловленная наличием сознания.Деятельность-целеустремленная активность, реализующая потребности субъекта
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